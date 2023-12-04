Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov’dan Giresunspor maçının ardından açıklamalar

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Giresunspor galibiyeti sonrası takımın gelişimi ve dominant oyun felsefesi oluşturma hedeflerini açıkladı. Stoilov, taraftar desteği ve takımın atak gücüne vurgu yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Giresunspor’a karşı alınan 3-0’lık zaferin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe’nin Giresunspor karşısında sergilediği üstün performans, Stoilov’un takım üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

“Kendimizi iyileştirmeye devam edeceğiz”

Stoilov, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, takımın ve teknik ekibin hiçbir zaman mevcut durumla yetinmeyeceğini ve sürekli gelişim göstermeye çalışacaklarını belirtti. Göztepe’nin sadece bu maçtaki başarısıyla sınırlı kalmayacağını, uzun vadede dominant bir oyun felsefesi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Takımın bu felsefeyi oluştururken üzerine koyarak devam edeceğinin altını çizdi.

Atak gücü ve bitiricilik üzerine çalışmalar

Teknik direktör, özellikle takımın hücumdaki etkinliğini artırmak için çalışacaklarını, bitiricilik ve konsantrasyon üzerine odaklanacaklarını belirtti. Bu sayede maçları daha erken safhada sonuçlandırabileceklerini ve Göztepe’nin oyun tarzını daha da geliştirebileceklerini dile getirdi.

Taraftarların artan desteği

Stoilov, Göztepe taraftarlarının artan ilgi ve desteğine de değindi. Büyüyen taraftar kitlesinin, takıma olan inancını ve motivasyonunu artırdığını, bunun da takımın performansına olumlu yansıdığını vurguladı. Göztepe’nin hedeflerine ulaşması için taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.