Göztepe'den Karşıyaka'ya: İzmir'in futbol sahnesinde teknik direktör değişiklikleri

İzmir'in futbol takımları Göztepe, Karşıyaka, Altay, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, 2023-2024 sezonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve bu değişimlerin takımların performanslarına etkileri. Detaylar ve analizler burada.

İzmir'in güzide kulüplerinden Göztepe, 2023-2024 futbol sezonuna Radomir Kokovic yönetiminde başladı. Ancak, lige istenilen başlangıcı yapamayan Göztepe, sezonun ilk 12 haftasının ardından Kokovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın hemen ardından, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ile yeni bir döneme adım attı.

Karşıyaka: Zirve mücadelesinde teknik değişiklik

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka, sezon başında Ersin Aka ile anlaşarak yola çıktı. Ancak, son haftalarda yaşanan puan kayıpları yönetimi harekete geçirdi ve Aka ile yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı takım, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, takımın geçici olarak Recep Umut'un deneyimli ellerine emanet edildiği duyuruldu. Karşıyaka'nın bu değişimle nasıl bir ivme kazanacağı, ligin ilerleyen haftalarında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Altay: İki kez teknik direktör değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, sezona Tuna Üzümcü yönetiminde başladı. Ancak beklentilerin altında kalan sonuçlar, Üzümcü'nün görevine 5. haftada son verilmesine yol açtı. Ardından takımın başına getirilen Djilali Bahloul ile de istenen sonuçlar alınamayınca, yönetim 12. haftada Bahloul ile de yollarını ayırdı. Şimdi Altay, göreve teknik adam Serkan Afacan'ı getirdi.

Bucaspor 1928: Yıldızlar ve taraftarlar arasında

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ahmet Yıldırım yönetiminde sezona başladı. Ancak, başarılı sonuçlara rağmen taraftarlarla Yıldırım arasında bir uyum sağlanamadı ve yönetim, 7. haftanın sonunda tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Bucaspor 1928, Cüneyt Dumlupınar'ı 10. haftada takımın başına getirerek, sezona yeni bir yön verme kararı aldı.

Menemen FK: Yeni rota Yılmaz Vural

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sezona başladı. Ancak, beklenen sonuçların alınamaması üzerine Laleci ile 11. haftada yollar ayrıldı ve tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 12. haftada takımın başına geçti. Vural'ın tecrübesi ve liderliğiyle Menemen FK'nın nasıl bir dönüşüm yaşayacağı, futbol çevrelerince dikkatle takip ediliyor.