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Göztepe’nin CEO’su Kerem Ertan yeni projeler ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu

Göztepe’nin CEO’su Kerem Ertan yeni projeler ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu

Göztepe'nin yeni CEO'su Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kulübün yenilikçi planlarını ve Sport Republic'in yatırımının önemini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni CEO'ları Kerem Ertan ile yeni bir döneme adım attı. Ertan, Göztepe'nin prestijli Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kulübün geleceğine dair heyecan verici planlarını paylaştı.

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Gürsel Aksel Stadyumu'nda çok yönlü kullanım planları

Ertan, Gürsel Aksel Stadyumu'nu sadece spor müsabakalarının yapıldığı bir yer olmaktan çıkarıp, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak canlı bir mekana dönüştürmeyi hedefliyor. 17 bin metrekarelik kiralanabilir alanla İzmir ekonomisine katkı sağlama planları var.

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Göztepe'nin hakları için mücadele

Ertan, Göztepe'nin tarihi başarılarına vurgu yaparak, kulübün haklarını her platformda koruyacaklarını ve haksızlıklara karşı seslerini yükselteceklerini ifade etti. Göztepe'nin sadece bir futbol kulübü değil, yaklaşık 2 bin sporcunun faaliyet gösterdiği büyük bir spor kulübü olduğunu vurguladı.

Sport Republic ile Göztepe için yeni bir şans

Göztepe'nin hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yatırımı, Ertan'a göre Göztepe için büyük bir fırsat. Türkiye ve İzmir'in bu yabancı yatırımı değerlendirmesi gerektiğini belirten Ertan, şirketin Göztepe'ye orta ve uzun vadeli planlarla yaklaştığını dile getirdi.

Yerel yönetimden beklenen destek

Ertan, Göztepe'nin merkezi yönetimden aldığı desteği yerel yönetimden de beklediğini ifade ederek, şehrin ve ülkenin bu yatırıma sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

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