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Hüseyin Yücel’den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına özel bilet indirimi!

Hüseyin Yücel’den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına özel bilet indirimi!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbi maçı için bilet fiyatlarında %20 indirim açıkladı. Taraftarlara kenetlenme çağrısı yaparak, muhteşem bir atmosfer yaratılmasını istedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak heyecan dolu derbi maçı öncesi önemli bir duyuru yaptı. Siyah-beyazlı takımın yöneticisi, Fenerbahçe karşılaşmasına özel bilet fiyatlarında dikkat çekici bir indirime gitti. Yücel, bu kararla taraftarların maçta tam kadro yer almalarını hedefliyor. Kendisinin ifadelerine göre, bu adım genel kurulda belirlenen yönetim stratejileri ve taraftarların yanında olma sözüyle uyumlu bir şekilde atıldı.

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Biletlerde yüzde 20 indirim

Hüseyin Yücel'in açıklamalarına göre, Beşiktaş yönetimi, 9 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında yüzde 20'lik bir indirim yapma kararı aldı. Bu özel indirim, derbi maçlarının standart tarifesi yerine uygulanacak. Yönetim Kurulu'nun bu kararı, Beşiktaş'ın diğer lig maçlarındaki bilet bedellerini baz alarak belirlendi.

Muhteşem atmosfer için taraftar çağrısı

Beşiktaş İkinci Başkanı, taraftarlara yönelik çağrısını yineledi. Cumartesi günü oynanacak maçta, Beşiktaşlılık ruhunun tam anlamıyla sergileneceğine ve stadyumun muhteşem bir atmosferle dolacağına olan inancını dile getirdi. Yücel, tüm koltukların dolmasını ve taraftarların kenetlenerek takıma destek vermelerini bekliyor.

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