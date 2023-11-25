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İstanbul’da Boluspor rüzgarı: Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin özeti

İstanbul’da Boluspor rüzgarı: Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin özeti

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın öne çıkan anları, takımların performansı ve maç sonrası değerlendirmeleri burada.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile mücadele etti. Kırmızı beyazlı takım, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Boluspor'un golleri Adel ve Oko'dan geldi.

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Maçın önemli anları

Maçın 36. dakikasında Adel, sağ çaprazdan kaleyi yokladı, ancak top kornere çıktı.İkinci yarının 52. dakikasında Boluspor, Adel'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 56. dakikada Serkan'ın kafa golüyle eşitliği sağladı. Boluspor, 76. dakikada Oko'nun golüyle tekrar öne geçerek maçı 2-1 kazandı.

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Takımların kadroları

Boluspor’un ilk 11’i

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maça Çağlar, Naby, Posmac, Onur, Hakan, Landel, Oğuz Kağan, Ercan, Diarrassouba, Berk ve Adel ilk on biri ile başladı.

Ümraniyespor’un ilk 11’i

Ümraniyespor ise Abdulsamed, Popov, Cavare, Glumac, Hasan, Serkan, Diniyev, Emre, Onur, Cofie, Bregu ilk on biri ile sahaya çıktı.

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Maçın hakemleri

Ali Özer, Egemen Savran, Azad İlhan

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Maçın sarı kartları

Cavare (Ümraniyespor), Diarrasassouba, Bettaieb, Çağlar Akbaba, Safa Kınalı (Boluspor)

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