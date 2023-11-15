İzmir'in gururu Göztepe Trendyol 1.Lig’de fikstür avantajını maksimize etmek istiyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, son maçlarda yaşadığı puan kayıplarının ardından, önündeki iki iç saha maçıyla fikstür avantajını maksimize etmeyi hedefliyor. Göztepe, 20 puanla 6. sırada bulunurken, iç sahada oynayacağı Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarıyla zirve yarışına tekrar dahil olmayı amaçlıyor.

İç sahada çıkış arayışı

Göztepe, son iki lig maçında Kocaelispor ve Erzurum FK'ya yenilerek sıralamada gerilese de, milli maç arasından sonra iki kritik iç saha maçıyla tekrar atağa kalkmayı planlıyor. İzmir temsilcisi, 13. ve 14. haftalarda üst üste oynayacağı Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarıyla hem puan kaybının telafisini yapmayı hem de taraftar desteğiyle moral bulmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaları kazanarak son iki maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Diouf, kulübede yerini koruyacak

Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, son Erzurum FK maçında teknik heyet kararıyla yedek kulübesinde yer alırken, bu durumun devam edeceği belirtiliyor. Senegalli oyuncunun formayı Kubilay Kanatsızkuş'a kaptırdığı öğrenilirken, Diouf'un formayı geri alabilmek için antrenmanlarda yoğun bir çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Teknik direktör Radomir Kokvic ve yardımcılarının bu sezon fazla şans bulamayan Kubilay Kanatsızkuş'a şans verme kararlılığı dikkat çekti.

Diouf’un sezon performansı

Mame Diouf, bu sezon ligde 12 maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.