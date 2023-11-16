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Karadeniz'in en iyileri Sinop'ta buluşuyor: Üç bant bilardo şampiyonası

Karadeniz'in en iyileri Sinop'ta buluşuyor: Üç bant bilardo şampiyonası

25-27 Kasım'da Sinop'ta gerçekleşecek Orta ve Batı Karadeniz Üç Bant Bilardo Şampiyonası, 32 sporcunun katılımıyla heyecan dolu bir turnuvayı müjdeliyor. Teknik kriterler ve adil eşleşmelerle dolu bu etkinlik, bilardo tutkunlarını bekliyor.

Uzun bir aradan sonra Orta ve Batı Karadeniz Üç Bant Bilardo Şampiyonası, bilardo severlerin büyük ilgisiyle yeniden hayat buluyor. Heyecan verici turnuva, 25-27 Kasım tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek.

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32 Sporcu, tek hedef

Modi Spor Kulübü Başkanı Nurettin Karakurt'un açıklamalarına göre, turnuva Orta ve Batı Karadeniz'den 12 ili kapsayacak ve en iyi 32 sporcuyu ağırlayacak. Karakurt, yeni inşa edilen tesislerde gerçekleştirilecek turnuvanın açılışının bu etkinlikle yapılacağını belirtti. Şampiyonanın, bölgedeki bilardo sporunun gelişimi için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

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Teknik kriterler ve eşleşmeler

Turnuvada, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun belirlediği dinamik genel klasman kriterleri uygulanacak. Katılımcı sporcular, iki yıllık performanslarına göre sıralanacak ve eşleşmeler bu klasmana göre belirlenecek. İlk tur eşleşmelerinde 1 numaralı sporcu ile 32 numaralı sporcu karşılaşacak. Bu sistem, sporcuların performansını adil ve rekabetçi bir şekilde ölçmeyi amaçlıyor.

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Cumartesi'den Pazartesi'ye kıyasıya mücadele

Turnuvanın yoğun programı, Cumartesi günü başlayıp Pazartesi günü yarı finallerle devam edecek. 2 Masalı salonda toplam 32 maçın oynanacağı belirtiliyor. Final maçı ise mesai gününde yapılacak.

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