Kastamonu'da futbol şoku: Amatör maç standart dışı kale direkleri yüzünden iptal

Kastamonu'da futbolun gündemi, amatör kümede yaşanan bir ilginç olayla sarsıldı. Taşköprüspor ve İhsangazispor arasında oynanması planlanan maç, kale direklerinin standart dışı ölçülerde olduğunun tespiti sonucu iptal edildi. Bu durum, 23 yıl boyunca bu sahada oynanan maçların mevzuat açısından sorgulanmasına neden oldu.

Kale direkleri tartışma konusu oldu

Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda İhsangazispor ile karşılaşacaktı. Ancak maça dakikalar kala, Taşköprüspor yöneticileri ve teknik heyeti, kale direklerinin ölçülerinin FIFA standartlarına uymadığını iddia ederek itirazda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, direklerin gerçekten de standartlara uygun olmadığı anlaşıldı.

23 Yıllık sahada ilk kez böyle bir durum

İhsangazi Stadı'nda 23 yıldır düzenli olarak maçlar oynanıyordu. Ancak bu zamana kadar hiçbir takımın böyle bir itirazda bulunmamış olması, durumu daha da şaşırtıcı hale getirdi. İhsangazispor Kulüp Başkanı Burhan Tutar, yaşanan bu olay karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ve sahadaki eksikliklerin giderileceğini belirtti.

Egosu yüzünden iptal edildiği iddiası

Tutar, iptalin nedeninin sadece bir kişinin egosu olduğunu öne sürdü. Stadın dolu olduğunu, emniyet güçlerinin ve sağlık görevlilerinin hazır bulunduğunu belirterek, iptalin tüm hazırlıkları ve beklentileri boşa çıkardığını ifade etti.