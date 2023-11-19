Kastamonu'nun Avrupa veda maçı: Heyecan, mücadele ve duygusal açıklamalar
Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Hentbol Avrupa Ligi'nde Macaristan'ın Praktiker-Vaci K takımına yenilerek Avrupa serüvenini sonlandırdı.
Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Hentbol Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği 3. Ön Eleme Turu'nda Macaristan’ın Praktiker-Vaci K takımına karşı kritik bir maç oynadı. Bu maç, takımın Avrupa arenasındaki yolculuğunun devamı için hayati öneme sahipti.
Macar rakibe karşı zorlu mücadele
Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Kastamonu Belediyespor zorlu bir sınav verdi. Sakat oyuncuların da etkisiyle zorlanan ekip, maçı 32-33 skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte, Avrupa serüvenine veda etmek zorunda kaldılar.
Macaristan'daki zorlu karşılaşma
Takım, Macaristan’da oynanan ilk maçta da Praktiker-Vaci K’ya 21-37 gibi büyük bir farkla yenilmişti. Bu sonuç, rövanş maçı için Kastamonu Belediyespor’a büyük bir baskı yüklemişti.
Teknik sorumlu İskenderoğlu'nun değerlendirmeleri
Kastamonu Belediyespor’un teknik sorumlusu Serpil İskenderoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin sahada kazanmak olduğunu belirtti. İskenderoğlu, geçen haftaki performansın gerçek Kastamonu Belediyespor performansı olmadığını ve takımın aslında çok şey başarabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
Rakip takımın gücü ve deneyimi
İskenderoğlu ayrıca, Macar rakiplerinin genç oyunculardan kurulu olmasına rağmen Macaristan liginin Avrupa'nın en iyileri arasında yer alması ve Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olmalarının etkisini dile getirdi.
Demirçelen’in açıklamaları
Kastamonu Belediyespor’un başarılı oyuncusu Ceren Demirçelen ise, deplasmanda yaşanan ağır yenilgi ve kötü oyunun ardından, evlerinde güzel bir hentbol sergilemek istediklerini söyledi. Demirçelen, takımdaki sakatlıkların fazlalığına rağmen ikinci yarıda Türkiye ligine iyi bir dönüş yapacaklarına inandıklarını ifade etti.
Sakatlıklar ve kadro darlığı
Demirçelen, Macaristan’daki maça 5 sakat oyuncuyla gitmek zorunda kaldıklarını ve kadronun kısıtlı olduğunu belirtti. Sahada herkesin büyük bir risk alarak mücadele ettiğini ve bu durumun maçın seyrine etkisi olduğunu dile getirdi.
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