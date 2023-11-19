Kastamonu'nun Avrupa veda maçı: Heyecan, mücadele ve duygusal açıklamalar

Kastamonu Belediyespor, Kadınlar Hentbol Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği 3. Ön Eleme Turu'nda Macaristan’ın Praktiker-Vaci K takımına karşı kritik bir maç oynadı. Bu maç, takımın Avrupa arenasındaki yolculuğunun devamı için hayati öneme sahipti.

Macar rakibe karşı zorlu mücadele

Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Kastamonu Belediyespor zorlu bir sınav verdi. Sakat oyuncuların da etkisiyle zorlanan ekip, maçı 32-33 skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte, Avrupa serüvenine veda etmek zorunda kaldılar.

Macaristan'daki zorlu karşılaşma

Takım, Macaristan’da oynanan ilk maçta da Praktiker-Vaci K’ya 21-37 gibi büyük bir farkla yenilmişti. Bu sonuç, rövanş maçı için Kastamonu Belediyespor’a büyük bir baskı yüklemişti.

Teknik sorumlu İskenderoğlu'nun değerlendirmeleri

Kastamonu Belediyespor’un teknik sorumlusu Serpil İskenderoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin sahada kazanmak olduğunu belirtti. İskenderoğlu, geçen haftaki performansın gerçek Kastamonu Belediyespor performansı olmadığını ve takımın aslında çok şey başarabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Rakip takımın gücü ve deneyimi

İskenderoğlu ayrıca, Macar rakiplerinin genç oyunculardan kurulu olmasına rağmen Macaristan liginin Avrupa'nın en iyileri arasında yer alması ve Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olmalarının etkisini dile getirdi.

Demirçelen’in açıklamaları

Kastamonu Belediyespor’un başarılı oyuncusu Ceren Demirçelen ise, deplasmanda yaşanan ağır yenilgi ve kötü oyunun ardından, evlerinde güzel bir hentbol sergilemek istediklerini söyledi. Demirçelen, takımdaki sakatlıkların fazlalığına rağmen ikinci yarıda Türkiye ligine iyi bir dönüş yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

Sakatlıklar ve kadro darlığı

Demirçelen, Macaristan’daki maça 5 sakat oyuncuyla gitmek zorunda kaldıklarını ve kadronun kısıtlı olduğunu belirtti. Sahada herkesin büyük bir risk alarak mücadele ettiğini ve bu durumun maçın seyrine etkisi olduğunu dile getirdi.