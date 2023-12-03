Keçiörengücü teknik direktörü Cenk Özcan’dan Sakaryaspor maçı değerlendirmesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Sakaryaspor maçı sonrası kritik hatalar ve konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Takımın birlikteliğini ve gelecek planlarını vurgulayarak, daha iyi sonuçlar için umutlu konuştu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor ile kendi sahalarında oynadıkları maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özcan'ın yaptığı değerlendirmeler, takımın içinde bulunduğu durumu ve geleceğe yönelik planları açısından dikkat çekti.

Maçın kritik değerlendirmesi

Özcan, Sakaryaspor karşısında mağlubiyetin nedenlerini açıklarken, “Bugün kendi sahamızda maçı kazanmak için başlamıştık. İlk dakikalarda golü bulmamıza rağmen, kritik hatalar ve konsantre eksiklikleri maçın sonucunu etkiledi” dedi.

Takımın içindeki durum ve gelecek planları

Özcan, takımın mevcut durumu ve ilerleyiş yönü hakkında da önemli bilgiler verdi. “Şu anda bir aile olmak zorundayız” diyerek takımın birlikteliğine vurgu yapan Özcan, iç saha sorunlarını çözme gerekliliğinden bahsetti. Ayrıca, teknik heyetin bilgi birikimine ve futbolculara olan güvenine değinerek, taraftarlara layık bir futbol sergileyeceklerine olan inancını dile getirdi.