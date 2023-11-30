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Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday

Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a attığı müthiş golle haftanın golüne aday. 3-3 biten maçta parlayan Aktürkoğlu, Rodrygo, Bruno Fernandes ve Martin Odegaard gibi isimlerle yarışıyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında attığı golle haftanın golüne aday gösterildi. Galatasaray, bu zorlu mücadelede 3-2 gerideyken, 71. dakikada Aktürkoğlu'nun attığı golle skoru 3-3'e getirerek, maçtan beraberlikle ayrıldı.

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Aktürkoğlu'nun golü haftanın golü için yarışıyor

25 yaşındaki başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bu kritik golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golüne aday gösterildi. Haftanın golü yarışmasında Aktürkoğlu'nun yanı sıra Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard gibi yıldız isimler de yer alıyor.

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