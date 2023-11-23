Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu

Kocaelispor'un deneyimli Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig için yaptıkları kadro oluşturma çalışmalarını ve ligdeki performanslarını değerlendirdi. Ayrıca, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kulübe geri dönüşünü değerlendiren Sağlam, Türk futbolunun genel durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig hedefleri ve Kocaelispor'un durumu

Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'un Trendyol 1. Lig'deki performansını değerlendirdi ve hedeflerini paylaştı. Sağlam, "Hedefimiz Süper Lig olduğuna göre şu anda geldiğimiz nokta, sezon sonunda puan cetvelinde olduğumuz nokta. Bundan dolayı memnunuz, mutluyuz." dedi. Ayrıca, Kocaelispor'un yeni bir takım olarak Süper Lig'e yükselme çabasını ve ekonomik zorlukları üzerinde durdu.

Transfer ihtiyacı ve öncelikler

Devre arasında yapacakları transferlerden bahseden Sağlam, önceliklerinin önlerindeki 5 maçta 15 puan toplamak olduğunu söyledi. Transfer konusundaki planlarını açıklarken, "Biz tabii ki devre arasında takviye yapacağız. Fakat şu anda bizim odağımız ve konsantrasyonumuz transfer değil. En öncelikli düşündüğümüz nokta, oynayacağımız Giresun maçı." ifadelerini kullandı.

Şehir kulüplerinin avantajı

Türk futbolunda büyük şehirlerin kulüplerinin daha fazla avantajlı olması gerektiğini ancak diğer takımların da bu başarıya ulaşmak için çaba sarf ettiğini belirten Sağlam, "Sadece camia olduğu için, taraftarı fazla olduğu için bir takımın Süper Lig’de olmasını kimse kabul etmez." dedi. Aynı zamanda, bu kulüplerin Süper Lig'e yükselmesinin Türk futboluna büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Eski futbolcuların teknik direktörlüğü

Eski futbolcuların teknik direktörlük kariyerlerine odaklanmasının Türk futboluna değer katacağını belirten Sağlam, bu genç teknik direktörlerin hem futbol deneyimi hem de akademik bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Süper Lig şampiyonluk yarışı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Sağlam, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir adım önde görse de alttaki takımların da şampiyonluktan kopmayacağını ifade etti. Diğer takımların da rekabeti artırabileceğini belirterek, ligdeki rekabetin daha üst seviyeye çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a dönüşü

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine kadar Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşılmasına dair düşüncelerini paylaşan Sağlam, Rıza Çalımbay'ı çok iyi bir Beşiktaşlı olarak nitelendirdi. Çalımbay'ın Beşiktaşlılığın gereğini yaptığını ifade etti ve geleceğin nasıl şekilleneceğini beklemeye koyulduklarını belirtti.

İstikrarsızlık sorunu ve Türk futbolu

Türk futbolunda istikrarsızlık ve devamsızlığın önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Sağlam, bu konunun üzerine gitmenin ve futbolun içindeki paydaşların birbirine saygı göstermesinin önemli olduğunu belirtti.

Hakemler ve Türk futbolunda kaos

Son olarak, Türk futbolunun kaos ve kargaşa içinde olduğunu söyleyen Sağlam, hakemlerin işlerini rahat yapabilmeleri için üzerlerindeki baskının kaldırılması gerektiğini ifade etti. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için birlik ve saygıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.