Kocaelispor ve Giresunspor maçının ardından Ertuğrul Sağlam ve Mehmet Birinci’den açıklamalar

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Giresunspor ve Kocaelispor Teknik direktörleri, Mehmet Birinci ve Ertuğrul Sağlam maç sonrası hakem kararları ve zemin şartları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. Haftasında, Giresunspor, kendi evinde Kocaelispor'a 4-1 gibi net bir skorla mağlup oldu. Bu zorlu mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörleri, maçı ve takımlarının performansını değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Birinci'den hakem eleştirisi

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birinci, hakem kararlarını eleştirerek, Kocaelispor'un güçlü ve deneyimli kadrosuna dikkat çekti. Hakemlerin yerine VAR sisteminin daha etkin kullanılmasını savunan Birinci, "Yan hakemlerin kaldırılması gerektiğini, zira VAR'ın varlığıyla bunların gereksiz olduğunu" vurguladı. Giresunspor'un ligde kalabilmesi için şehrin ve herkesin mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Ertuğrul Sağlam: "Zorlu zemin, kazanılması gereken bir maç"

Kocaelispor'un başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise, maçtan sonra yaptığı açıklamada, takımın zorlu zemin koşullarına rağmen iyi mücadele ettiğini ifade etti. Sağlam, saha şartlarının ve zeminin sulanmamasının eleştirisini yaparken, takımının ikinci yarıda gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kazanılması gereken bir maçı kazandıklarını vurgulayan Sağlam, "Rakiplerimizin puan kaybetmesi karşısında bu galibiyetin önemli olduğunu" dile getirdi.