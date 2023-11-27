Manisa FK teknik direktörü Osman Özköylü'den Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı yorumlar

Manisa FK'nın Teknik Direktörü Osman Özköylü, Eyüpspor'a yenilmesine rağmen takımın gelecek adına umut verdiğini, bireysel hatalar ve hakem kararlarına dikkat çekti.

Manisa FK'nın teknik direktörü Osman Özköylü, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-1 sonuçlanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maçın kaybedilmesine rağmen gelecek adına umut verici gelişmeler olduğunu belirten Özköylü, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Bireysel hatalar ve hakem kararları gündemde

Özköylü, maçta yaşanan bireysel hataların sonucu etkilediğini vurgulayarak, takımın bu hataları gelecekte düzelteceğine inandığını söyledi. Ayrıca, hakem kararlarının maçın gidişatını olumsuz yönde etkilediğini ve özellikle kırmızı kart kararının ağır olduğunu dile getirdi. Hakemlerin VAR sistemini daha etkili kullanması gerektiğini de ekledi.

İlk yarıda üstün oyun, ikinci yarıda direnç

Özköylü, Manisa FK'nın maça iyi hazırlandığını ve ilk yarıdaki üstün oyununu vurguladı. Takımın, ligi domine edebilecek kapasitede olduğunu belirterek, ilk yarıda daha fazla gol atabileceklerini ifade etti. 10 kişi kalmalarına rağmen takımın mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Gelecek adına umut var

Manisa FK'nın teknik direktörü, maçın kaybedilmiş olmasına rağmen, takımın gösterdiği performansın ve gelişimin gelecek adına umut verici olduğunu sözlerine ekledi. Takımın, ligin en iyi takımlarından birine karşı gösterdiği performansı takdirle karşıladığını ve oyuncularını gönülden tebrik ettiğini belirtti.