Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK’ya konuk olacak

Karşılaşmanın hakemliğini, Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel üstlenecek. Vartemel'in yardımcılıklarını ise Efe Kurtuluş ve Nezihi Aytar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Bayar olacak.

Menemen FK'nın kupa serüveni

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Tur'dan katıldı ve bu süreçte başarılı bir performans sergiledi. 2. Tur'da Yıldırımspor'u, 3. Tur'da ise Nevşehir Belediyespor'u elemeyi başardılar ve şimdi 4. Tur'da Bodrum FK ile karşılaşacaklar.

Menemen FK'nın üstünlüğü

İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın tamamında galip gelen taraf Menemen FK oldu. Bu istatistik, Menemen FK'nın özgüvenini artırdı.