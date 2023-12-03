Milli Takımı’ın EURO 2024’de Portekiz, Çekya maçlarının tarihi belli oldu

EURO 2024'te mücadele edecek Türkiye'nin maç programı belli oldu. F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off galibiyle karşılaşacak Milli Takım, zorlu rakiplerine karşı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'nda, Portekiz ve Çekya'nın yanı sıra, play-off'tan gelecek gizemli bir rakip de bulunuyor. Milli Takım, bu zorlu grupta nasıl bir performans sergileyecek?

Zorlu rakiplerle dolu f grubu

Millilerin ilk maçı, 18 Haziran 2024 Salı günü, play-off C galibi ile olacak. Bu maçın ardından, 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye, futbolun büyük güçlerinden Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Grubun son maçında ise, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile mücadele edecekler. Bu zorlu maçlar, takımın gruptan çıkma şansını belirleyecek.

EURO 2024'ün kritik tarihleri

Son üç takımın kim olacağı, 21-26 Mart tarihleri arasında oynanacak play-off maçları ile netleşecek. Bu turda Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya ve diğer rakipler mücadele verecek. Şampiyona ise 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük turnuva, futbolseverleri heyecanla bekliyor.

Almanya'nın ev sahipliği ve stadyumlar

Almanya'daki 10 şehir, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak. Açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda oynanacakken, final Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Bu şehirler, dünya çapında milyonlarca futbolseveri ağırlamaya hazırlanıyor.

Millilerin başarısı için geri sayım başladı

Türkiye'nin F Grubu'ndaki performansı, ülke futbolu için büyük önem taşıyor. Zorlu rakiplerle dolu bir grupta mücadele edecek olan Milli Takım, tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak başarıya ulaşmayı hedefliyor. EURO 2024, Türk futbolu için unutulmaz anlara sahne olacak.