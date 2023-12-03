MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Nerde? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 14. Haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor. Peki Beşiktaş-MKE Ankargücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün Eryaman Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Muhtemel on birler

MKE Ankaragücü’nün muhtemel ilk 11'inde Bahadır, S.Kitsiou, Mert, N.Mujakic, Alper, Efkan, Kaan, R.Cephas, Pedrinho, O.Morutan, A.Sowe yer alması bekleniyor.

Beşiktaş’ın ise Mert, Onur, D.Amartey, O.Colley, B.Zaynutdinov, A.Chamberlain, Hadziahmetovic, G.Fernandes, J.Muleka, V.Aboubakar, Cenk Tosun ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Hakem kadrosu ve maçın önemi

Maçın hakemi Zorbay Küçük olacak. Yardımcı hakemler ise Furkan Ürün ve Murat Temel olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta Çalımbay etkisi: Seriyi sürdürme peşinde

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, son lig maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Çalımbay'ın göreve gelmesiyle birlikte oynadığı iki lig maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, toplamda 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle 25 puan toplayarak Süper Lig'de 3. sıraya yükseldi.

Rakip analizi: MKE Ankaragücü'ne karşı üstünlük

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile yaptığı toplam 106 maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 72 galibiyet elde ederken, sadece 8 kez mağlup oldu ve 26 maç berabere sonuçlandı. Gol istatistiklerinde de Beşiktaş'ın 198 golüne, MKE Ankaragücü 73 golle yanıt verdi.

Sakatlık problemleri: Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın sakat oyuncu listesi uzuyor. Club Brugge maçında sakatlanan Tayfur Bingöl'ün durumu belirsizken, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Daniel Amartey'in durumu ise maç öncesi yapılacak son değerlendirmeden sonra netleşecek.

Deplasman sıkıntısı: Dış sahada başarısız performans

Beşiktaş bu sezon dış sahada istenilen performansı gösteremiyor. Deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde mağlup olan siyah-beyazlı takım, yalnızca 3 maçta galibiyet sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü'nün hasreti ve 12. sıradaki durumu

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor. Son galibiyetini 2011'de alan başkent ekibi, son 10 lig maçında 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, 16 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Kapalı gişe maç ve taraftarların dönüşü

Beşiktaş taraftarları, uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alacak. Maçın bütün biletleri satıldı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Beşiktaş taraftarlarının Eryaman Stadı'nda maçı izlemesi kesinleşti.

Beşiktaş'ın son 28 maçlık başarılı grafiği

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile yaptığı son 28 maçın 22'sini kazanırken, sadece 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ankara'daki maçlarda da üstün olan Beşiktaş, 51 lig maçının 28'ini kazanarak, rakip filelere 78 gol gönderdi..