MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu’ndan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nün Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından basın toplantısında konuştu. Emre Belözoğlu, takımının performansını ve kendisinin Fenerbahçe ile ilişkisini ele aldığı açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek istiyorduk

Başarılı Teknik Direktör, maçın ardından taraftarlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. "Maç boyunca kendilerini destekleyen MKE Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ederim" diyen Belözoğlu, "Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi. Büyük fotoğrafa bakıldığında oyuncularım bence istediler. 2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda çok değerli ve önemli oyunculara sahip büyük bir takım var. 1 puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Kazanan-kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu" şeklinde maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe konusuna açıklık

Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili verdiği demeçlerle gündemde olan Emre Belözoğlu, bu konuya da açıklık getirdi. "Bu ülkede ben 16 yaşımdan bu yana eleştiri alıyorum. Fenerbahçeliyim, bir gün Fenerbahçe'ye karşı hangi takımda olursam olayım, bunu Başakşehir'de de yaptım, burada da Allah'ın izniyle yapacağım. Benim ekmeğini yediğim ve benden bir şeyler bekleyen bir camia var. Ben Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyen Belözoğlu, Türk futbolunda popülizme karşı durduğunu da ifade etti. "Türkiye'de maalesef ki popülist bir yapı var. Algıyı yönetmek isteyen bir yapı var. Ben hiçbir zaman onların oyuncağı olmadım. Benim için bir gerçek var, futbol ve futbola hizmet etmek. Fenerbahçe'nin çok önemli dönemlerinde futbolcusu oldum, teknik direktörlüğünü yaptım, sportif direktörlüğünü yaptım. Fenerbahçeliyim demekten de hiçbir zaman geri durmam. Ama Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Ankaragücü'nün kazanması için her şeyi ortaya koyarım" şeklinde konuştu.