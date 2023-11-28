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Mostafa Mohamed'in Değerindeki Yükseliş: Galatasaray'ın Mucize Transferi Rekorlara Koşuyor!

Mostafa Mohamed'in Değerindeki Yükseliş: Galatasaray'ın Mucize Transferi Rekorlara Koşuyor!

Galatasaray'dan Nantes'e transfer olan Mostafa Mohamed, 5.75 milyon euro bonservis bedeliyle yaz aylarında Fransız ekibine katılmıştı.

Ancak, Mısırlı golcünün gösterdiği üstün performans, sarı-kırmızılı yönetimi pişman etti. Şu ana kadar sergilediği etkileyici futbol ile dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed'in transfer gündeminde rekor bir gelişme yaşandı.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan Nantes'e Transfer Hikayesi

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Sezon başında kiralık olarak forma giydiği Nantes'te büyük bir çıkış yakalayan ve kalitesini kanıtlayan Mohamed için, Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı golcü için şimdiden yüksek bonservis tekliflerinin geldiği belirtiliyor. Bu durum, Galatasaray'ın 5.75 milyon euro gibi görece düşük bir bedelle elden çıkardığı oyuncunun değer kazanması anlamına geliyor.

Başarı Dolu Performans: Mohamed'in Dikkat Çeken Futbolu

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Mostafa Mohamed'in performansı, Nantes formasıyla adeta zirveye tırmanmasına neden oldu. Fransız basını, Mısırlı golcü için yapılan transferin, sezon sonunda rekor bir bonservis bedeliyle sonlanabileceğini vurguluyor. Hatta, bu transferin, kulüp tarihindeki 17 milyon euro'luk Emiliano Sala satışını geride bırakabileceği belirtiliyor.

Rekor Transfer Kapıda mı? Mohamed İçin Gelen Yüksek Bonservis Teklifleri

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Mostafa Mohamed, sezonun şu ana kadar oynanan 11 resmi maçında takımına 5 golle önemli katkılar sağladı. Performansındaki bu çıkış, sadece Nantes taraftarlarını değil, aynı zamanda Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekti. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun futbol, onu geleceğin önemli golcülerinden biri olarak gösteriyor.

Sarı-Kırmızılı Pişmanlık: Galatasaray'ın Düşük Bonservisli Elvedası

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Bu gelişmeler, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in transferindeki stratejik hatasını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Mısırlı golcünün değer kazanarak rekor bir transferin eşiğine gelmesini gösteriyor. Oyuncunun performansındaki bu çıkışın devam edip etmeyeceği ve hangi kulübe transfer olacağı ise merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

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