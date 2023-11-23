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Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum

Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum

Boluspor, 25 Kasım'da Ümraniyespor ile kritik bir deplasmanda karşılaşacak. Kafile başkanı olarak Murat Ceylan'ın seçildiği, takıma desteği ve stratejiye odaklanan bu önemli maç öncesi hazırlıklar ve detaylar haberimizde.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 25 Kasım Cumartesi günü, Boluspor, zorlu bir deplasman maçına çıkıyor. Rakibi Ümraniyespor olan Boluspor, saat 16.00'da başlayacak bu kritik karşılaşma için özel bir hazırlık sürecine girdi. Takım, milli aranın ardından sahaya güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor. Bu maç, Boluspor için ligdeki konumunu güçlendirmek adına büyük bir önem taşıyor.

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Murat Ceylan, kafile başkanlığını üstleniyor

Bu önemli deplasman için, Boluspor'un kafile başkanlığını Murat Ceylan üstlendi. Ceylan, aynı zamanda Ceylan Yapı İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Boluspor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi. Takıma olan derin bağlılığı ve desteği ile tanınan Ceylan, bu görevi üstlenmekten duyduğu onuru ve heyecanı dile getirdi.

Kulüpten teşekkür mesajı

Boluspor, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Murat Ceylan'a takıma verdiği destek ve kafile başkanlığını üstlenmesi için teşekkürlerini iletti. Kulüp, Ceylan'ın bu rollerdeki başarısına ve takıma sağladığı katkılara vurgu yaptı.

Maçın kritik önemi

25 Kasım'daki maç, Boluspor için sadece puan anlamında değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da kritik bir öneme sahip. Kırmızı-beyazlı ekip Ümraniyespor karşısında en iyi performansını sergileyerek, ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

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