Premier Lig'in Finansal Üstünlüğü: Süper Lig'i 23 Kat Geride Bıraktı

İngiltere Premier Lig, 6,7 milyar sterlinlik TV hakları anlaşmasıyla finansal bir devrim yaratırken, Türkiye Süper Lig bu gelir yarışında geride kalıyor.

İngiltere Premier Lig, futbol dünyasında finansal bir devrim yaratarak 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak 4 yıllık dönemi kapsayan 6,7 milyar sterlinlik (yaklaşık 245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma, Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye Süper Lig'in Durumu: Avrupa'da Geride Kalan Gelirler

Türkiye Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group, bu sezon için 2,6 milyar lira değerinde bir TV hakları anlaşması sağladı. Ancak bu rakam, Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında düşük bir seviyede kalarak, Süper Lig'in finansal açıdan geride kaldığını gösteriyor.

Avrupa'nın Futbol Ekonomisi: Büyük Liglerin Hakimiyeti

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) bu sezonki TV yayın gelirleriyle dikkat çekiyor. Bu liglerin ortalama yayın geliri 1 milyar avro (yaklaşık 31 milyar lira) civarında iken, Süper Lig bu rakamın sadece yüzde 8'ine ulaşabiliyor. Bu durum, Avrupa futbolunun ekonomik yapısında büyük liglerin ne kadar baskın olduğunu gözler önüne seriyor.

Premier Lig ve Süper Lig Karşılaştırması: 23 Kat Fark

İngiltere Premier Lig'in bu sezonki ulusal TV yayın geliri, yaklaşık 1,7 milyar sterlin (yaklaşık 61 milyar lira) olarak hesaplanıyor. Bu rakam, Türkiye Süper Lig'in toplam gelirinin 23 katı büyüklüğünde. Bu büyük fark, iki ligin ekonomik güçleri arasındaki derin uçurumu açıkça ortaya koyuyor.

Diğer Büyük Liglerin Durumu: Milyarlık Anlaşmalar

Bundesliga: Almanya'nın 1 milyar 80 milyon avro (yaklaşık 34 milyar lira) değerindeki TV yayın geliri, Süper Lig'in 13 katı.

La Liga: İspanya'nın yıllık 990 milyon avro (yaklaşık 31 milyar lira) değerindeki geliri, Süper Lig'in 12 katı.

Serie A: İtalya'nın 840 milyon avro (yaklaşık 26 milyar lira) değerindeki geliri, Süper Lig'in 10 katı.

Ligue 1: Fransa'nın 582 milyon avro (yaklaşık 19 milyar lira) değerindeki geliri, Süper Lig'in 7 katı.

Avrupa Futbolunun Ekonomik Dengeleri

Bu veriler, Avrupa futbolunun ekonomik dengelerini net bir şekilde gösteriyor. Premier Lig'in liderliği ve diğer büyük liglerin ekonomik gücü, Türkiye Süper Lig gibi liglerin bu rekabette nasıl geride kaldığını açıkça ortaya koyuyor.