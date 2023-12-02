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Sakaryaspor teknik direktörü Turgay Karslı’dan Keçiörengücü maçı sonrası açıklamalar

Sakaryaspor teknik direktörü Turgay Karslı’dan Keçiörengücü maçı sonrası açıklamalar

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı müthiş bir dönüş yaparak 3-1 galip geldi. Teknik Sorumlu Turgay Karslı, takımın karakterli oyununu ve mücadele ruhunu övdü.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. İlk yarıda erken gelen golle mağlup duruma düşen Sakaryaspor, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Teknik Sorumlu Turgay Karslı'nın yönlendirmesiyle oyuna ağırlığını koyan takım, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

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Karakterli oyun, galibiyeti getirdi

Turgay Karslı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının sahadaki mücadele ruhunu ve karakterlerini övdü. İlk yarıdaki duruma rağmen, ikinci yarıda gösterilen uyum ve azimle oyuna tekrar ortak olduklarını ve galibiyeti elde ettiklerini vurguladı. Karslı, bu duruşun ve kazanma azminin önemine dikkat çekti.

Puan cetvelindeki önemli yükseliş

Bu galibiyetle Sakaryaspor, puan cetvelinde önemli bir yükselişe imza attı. Karslı, matematiksel olarak bu sonucun 6 puan değerinde olduğunu belirterek, motivasyon açısından takımın daha da yukarıya çıktığını ifade etti. Ayrıca, özellikle deplasman maçlarında alınan bu galibiyetin, takımın genel performansı için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Yolun başındayız, daha çok işimiz var

Karslı, önlerinde uzun bir yol olduğunu ve özellikle evlerinde puan kaybı yaşamadan ilerlemek istediklerini belirtti. Takımın, bu tür zorlu mücadelelerden galibiyetle ayrılmasının, sezonun ilerleyen dönemlerinde daha büyük başarılara yol açabileceğine inandığını dile getirdi.

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