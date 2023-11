Şampiyonlar Ligi'nde Muslera'nın gözü kulağı Galatasaray-Manchester United maçında

Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki kritik Manchester United maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı bugün saat 20.45'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ev sahipliği yapacakları maç için, "Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında yapılan en güzel turnuva ve biz bu arenada mücadele etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Muslera'nın deneyim vurgusu ve takım ruhu

Muslera, sahada geçirilen zamanın deneyim kazandırdığını belirterek, hem Galatasaray hem de milli takım seviyesindeki tecrübelerini vurguladı. Uruguaylı kaleci, "Büyük ülkelere ve önemli takımlara karşı oynamak bizi geliştiriyor. Kariyerimden büyük gurur duyuyorum ve bu deneyimi takımıma aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Garnacho'nun golüne övgü ve maça odaklanma

Galatasaray kaptanı, Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho'nun Everton maçında attığı röveşata golüne de değinerek, "Bu gol Puskas ödülüne aday olabilir. Ancak şu an tüm odak noktamız Manchester United ile yapacağımız maça yönelik" dedi.

Sözleşme ve taraftar desteği üzerine yorumlar

Fernando Muslera, sözleşmesinin uzatılması konusunda sorulan soruya, "Şu an yarınki maça odaklanmış durumdayım, bu konuda konuşmak için uygun bir zaman değil" şeklinde cevap verdi. Ayrıca, her stadın kendine has bir atmosferi olduğunu belirterek, "Galatasaray taraftarı sahadaki 12. adamımız ve onların desteği bizim için çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.