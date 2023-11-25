Samsunspor karşılaşması öncesi Beşiktaş'ta kimler sahada? Büyük eksiklik listesi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. 10 önemli eksikle yola çıkan siyah-beyazlılar, genç oyuncuların performansına güveniyor. Kamp kadrosu ve maç öncesi detaylar burada.

İstanbul'un köklü futbol takımlarından Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleşecek olan önemli Samsunspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlıların kadrosu, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle önemli eksikler barındırıyor.

Kritik maç öncesi Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekiyor

Beşiktaş, ligdeki konumunu güçlendirmek adına önemli bir virajda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu mücadele için hazırlıklarını Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan takım, 10 önemli isminden yoksun olarak Samsun yolculuğuna çıkıyor. Eksik oyuncular arasında Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov, Onana yer alıyor.

Beşiktaş'ta kimler yok? Kimler var?

Kamp kadrosuna bakıldığında, sakatlıkları sebebiyle takımda yer alamayacak oyuncuların yanı sıra, sarı kart cezalısı Ante Rebic de kadroda yer almıyor.

Siyah-Beyazlıların kamp kadrosu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy

Genç yetenekler sahne alıyor

Kamp kadrosunda yer alan genç oyuncuların performansı, özellikle eksikler nedeniyle daha fazla önem kazanıyor. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş ve Aytuğ Batur Kömeç gibi isimler, bu maçta kendilerini kanıtlama fırsatı bulacaklar.