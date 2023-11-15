Sınav öncesi morali yükselten etkinlik: Düzce Üniversitesi spor günü

Düzce Üniversitesi öğrencileri, sınav stresini atmak ve sporun keyfini çıkarmak için unutulmaz bir gün yaşadılar! Sportif etkinliklerle dolu bu organizasyon, öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu Spor Komisyonları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, yerleşke bahçesinde gerçekleşti ve öğrencilere stres atma fırsatı sundu.

Spor ve eğlence dolu bir gün

Etkinlikte, öğrenciler için çeşitli oyun setleri hazırlandı. Voleybol, basketbol, ayak tenisi, masa tenisi, curling, dart, halat çekme, bilek güreşi gibi birçok spor dalında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, halk oyunları ekibi de gösterileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öğrencilere spor farkındalığı kazandırılıyor

Etkinlik sırasında öğrencilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sunduğu sosyal ve sportif etkinlikler hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, dönem boyunca bu imkanlardan yararlanabilecekleri hatırlatıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Külünk, bu tür sportif ve sosyal etkinliklerin öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliklerini artırma niyetlerini belirtti ve öğrencilerin faydasına her türlü faaliyete destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden olumlu geri dönüşler

Etkinliğe katılan öğrenciler, vize sınavlarına moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler. Benzer organizasyonların devamını beklediklerini dile getirdiler ve sporun stres atma ve sosyal bağları güçlendirme konusundaki olumlu etkilerini vurguladılar.

Bu unutulmaz etkinlikle öğrenciler, sınav stresini sporla atarken, sosyal ve sportif faaliyetlere olan farkındalıklarını da artırdılar. Düzce Üniversitesi, öğrencilerinin daha sağlıklı, aktif ve deneyim dolu bir üniversite hayatı yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor.