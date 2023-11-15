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TFF 2.Lig’de Amed SK'nın namağlup performansı: Boluspor maçı öncesi detaylar

TFF 2.Lig’de Amed SK'nın namağlup performansı: Boluspor maçı öncesi detaylar

Amed SK, TFF 2. Lig'de mağlubiyeti olmayan dört takımdan biri. 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle dikkat çeken Diyarbakır ekibi, Boluspor ile kritik bir maça hazırlanıyor.

Boluspor’un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibi Amed SK, bu sezon Türkiye'deki 136 profesyonel takım arasında nadir başarıya imza attı. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu alanda dört takım arasında yer alan Amed SK, futbol dünyasında ilgi çekici bir performans sergiliyor.

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İstikrarlı ve güçlü bir sezon

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı 12 maçta hiç yenilgi almayan Amed SK, bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Diyarbakır merkezli bu takım, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki 136 takım arasında mağlubiyet almayan dört takımdan biri olma başarısını gösteriyor.

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Bolu’ya namağlup gelmek istiyorlar

Amed SK'nın hedefleri büyük. Takım, önümüzdeki hafta sonu Fethiyespor, İnegölspor ve Kastamonuspor ile yapacağı maçları kazanarak, serisini sürdürmeyi ve Boluspor ile yapılacak maç öncesinde namağlup unvanını korumayı planlıyor.

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Boluspor ile kritik mücadele

Amed SK, kupanın 5. turunda Boluspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç, 6 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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