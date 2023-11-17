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TFF 2.Lig’de Bursaspor-Zonguldak Kömürspor maçı biletleri satışa çıktı

TFF 2.Lig’de Bursaspor-Zonguldak Kömürspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanacak olan maçın biletleri satışta. Yeşil-beyazlı kulüp, bilet fiyatlarında indirime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de 14. haftanın Bursaspor-Zonguldak Kömürspor karşılaşması, 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu mücadeleyi yerinde izlemek isteyen taraftarlar için biletler, özel fiyatlarla satışa sunuldu.

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Bilet fiyatlarında indirim

Bursaspor Kulübü, taraftarlarını memnun edecek bir hamle yaparak bilet fiyatlarında indirime gitti. Özellikle Güney Kale Arkası bilet fiyatları, son iç saha maçına göre indirime tabi tutuldu. 100 TL'den 75 TL'ye inen fiyatlar, şimdi sadece 50 TL'ye alınabilecek.

Maçın bilet fiyatları

Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL

Doğu Üst Tribünü: 100 TL

Doğu Alt Tribünü: 130 TL

VIP Tribünü: 200 TL

Batı Alt Tribünü: 250 TL

1963 Tribünü: 300 TL

Maç günü heyecanı

Bursaspor-Zonguldak Kömürspor maçı 18 Kasım Cumartesi günü, Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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