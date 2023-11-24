  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. TFF 2.Lig’de Kirşehir FSK-Serik BLD maçında Bolu’lu hakem Hakan Erkan görev alacak
TFF 2.Lig’de Kirşehir FSK-Serik BLD maçında Bolu’lu hakem Hakan Erkan görev alacak

TFF 2.Lig’de Kirşehir FSK-Serik BLD maçında Bolu’lu hakem Hakan Erkan görev alacak

Bolu'nun gözde hakemi Hakan Erkan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Kırşehir FSK-Serik BLD maçını yönetecek. Erkan'ın tecrübesi ve başarılı geçmişi, bu kritik maçta futbolseverlere güven veriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta maçın yönetimini Bolu'nun gururu, deneyimli hakem Hakan Erkan'a emanet etti. Erkan, Kırşehir FSK ile Serik BLD arasındaki kritik karşılaşmayı yönetecek.

erkana-mhkdan-kritik-gorev-2.jpg

Hakan Erkan kimdir?

Bolu'nun yetiştirdiği Hakan Erkan, hakemlik kariyerinde gösterdiği başarılarla tanınıyor. Bolu’dan TFF 2. Lig gibi Türkiye'nin önemli futbol liglerinde görev alarak tecrübesini artıran Erkan, futbolseverler tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Kritik karşılaşma: Kırşehir FSK - Serik BLD

26 Kasım Pazar günü saat 14:00'da başlayacak olan bu önemli karşılaşma, Kırşehir Ahi Stadı'nda gerçekleşecek. Maç, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Bu karşılaşma, ligdeki puan durumu ve takımların geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada diğer hakemler

Erkan'ın yanı sıra, Ankara Bölgesinden gelen diğer yetenekli hakemler Onur Bingöl, Levent Yeşilyurt ve Giray Şaylan da bu önemli maçta görev alacaklar.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor
Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor
Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum
Murat Ceylan sahada: Boluspor'un Ümraniyespor hazırlıklarında son durum
Boluspor'un Unutulmaz Avrupa Macerası: Futbol Tutkusunun Öyküsü
Boluspor'un Unutulmaz Avrupa Macerası: Futbol Tutkusunun Öyküsü
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi
Boluspor'un eski oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan Amed SK formasıyla sahada
Boluspor'un eski oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan Amed SK formasıyla sahada
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor maçı sonrası Ümraniyespor hazırlıklarına başladı
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor maçı sonrası Ümraniyespor hazırlıklarına başladı
Suat Çelen'den büyük iddia: Aerobik Cimnastikte Türkiye'den madalya beklentisi yüksek
Suat Çelen'den büyük iddia: Aerobik Cimnastikte Türkiye'den madalya beklentisi yüksek