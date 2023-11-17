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TFF 3.Lig’de Anadolu Üniversitesi'nin gözü 1954 Kelkit Hürriyet Spor Kulübü'nde

TFF 3.Lig’de Anadolu Üniversitesi'nin gözü 1954 Kelkit Hürriyet Spor Kulübü'nde

Anadolu Üniversitesi TFF 3. Lig'de dinleniyor! Geçtiğimiz hafta Karşıyaka galibiyeti sonrası takım, gelecek haftaya hazırlanmak için mola veriyor.

TFF 3. Lig'in 2. Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz hafta Karşıyaka'yı 3-2 mağlup ederek moral buldu. Bu önemli galibiyetle puanını 14'e çıkaran mavi-beyazlı ekip, play-off potasına yaklaşma şansını elde etti. Ancak, bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi için dinlenme molası var.

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Gezer'in analiz masası

Karşıyaka galibiyetinin hemen ardından Eskişehir temsilcisi, oyuncularını yenileme idmanlarına tabi tuttu. Ancak, bu hafta ligde maçları olmayacakları için futbolcular, yoğun maç temposundan uzun bir süreliğine dinlenme fırsatı yakalayacaklar. Teknik Direktör Sertaç Gezer ve ekibinin ise gelecek hafta oynayacakları rakipleri analiz etmesi bekleniyor.

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Önümüzdeki haftanın rakibi

Anadolu Üniversitesi, ligin 12. haftasında 1954 Kelkit Hürriyet Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli mücadele 26 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

Ligdeki dinlenme arasını değerlendiriyor

Anadolu Üniversitesi, ligin bu kısa arasını iyi değerlendirmeyi planlıyor. Takımın hedefi, play-off potasına daha da yaklaşarak yükselmek ve başarılı bir sezon geçirmek. Bu dinlenme dönemi, teknik ekip ve futbolcular için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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