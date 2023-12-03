TFF Başkanı Mehmet Büyük Ekşi A Milli Takımın Euro 2024 guruplarını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup kura çekiminden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonada, A Milli Futbol Takımı'nın hedefleri ve stratejileri gündemde.

Kura Çekimi ve Grup Analizi

Hamburg'daki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C kazananı ile eşleşti. Büyükekşi, gruptaki takımları değerlendirerek, Portekiz'in futbolda önemli bir ülke olduğuna ve daha önce özel maçlar dışında yenilmediğimize dikkat çekti.

Türkiye'nin Futbol Başarıları ve Yeni Hedefler

TFF Başkanı, Türkiye'nin futbolda son dönemdeki başarılarından bahsederek, "72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik, bir turnuvaya ilk olarak grup lideri olarak katıldık" dedi. Büyükekşi, bu başarıların üzerine yeni hedefler koymak istediklerini, özellikle 2008 yılındaki performansın tekrarlanmasını ve daha iyisini hedeflediklerini belirtti.

Almanya'daki Türk Taraftarlar ve 12. Güç

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun önemi üzerinde duran Büyükekşi, Berlin'deki hazırlık maçında tribünde bulunan 72 bin kişiden 65 bininin Türk olduğunu vurguladı. Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan 5 milyon kişilik Türk topluluğunun, takıma 12. güç olarak destek vereceğini söyledi.

Milli Takımın Genç Yıldızları ve Teknik Kadro

Avrupa'nın en genç takımlarından biri olan Türkiye'nin, genç oyuncularının güzel bir sezon geçireceğine inandığını ifade eden Büyükekşi, takımda yeni genç yeteneklerin de yer alabileceğinin altını çizdi. Teknik kadronun ve Hamit Altıntop'un bu genç yetenekleri takip ettiğini belirtti.

Sonuç ve Ülke İçin Büyük Hedefler

Büyükekşi, takımın ve ülkenin yüzünü güldürmek, ülkeye ilkleri yaşatmak istediklerini ifade ederek, grup aşamasından çıkıp yarı final ve daha fazlasını hedeflediklerini belirtti. Bu başarılar için oyuncuların ve teknik kadronun çok çalışması gerektiğini ve her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.