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Tokat Belediye Plevnespor, Samsunspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasını temizledi

Tokat Belediye Plevnespor, Samsunspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasını temizledi

Tokat Belediye Plevnespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a yenilmesine rağmen, maç sonrası soyunma odasını temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Bu hareket sosyal medyada ve spor camiasında takdir topladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Samsunspor'a 3-0 yenilen Tokat Belediye Plevnespor, mağlubiyetin üzüntüsüne rağmen örnek bir davranış sergiledi. Maç sonrasında kullanılan soyunma odasını temizleyerek, spor ahlakının güzel bir örneğini sergilediler. Bu hareket sosyal medyada geniş yankı buldu ve takımın futbolcuları büyük takdir topladı.

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Futbolcuların ahlaki tutumu

Tokat Belediye Plevnespor'un kaptanı Muhsin Polat ve takım arkadaşları, mağlubiyetin ardından misafir soyunma odasını temizleyerek paspas çekti. Kulübün Basın Sözcüsü Muhsin Şenocak, bu davranışın futbolcuların kişisel ahlakından kaynaklandığını ve her deplasmanda benzer bir tutum sergilendiklerini belirtti. Kulüp olarak bu tür davranışlardan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Samsunspor ile karşılıklı saygı

Samsunspor ile olan ilişkilerin de bu durumla güçlendiği belirtildi. Samsunspor, maç sonrasında rakip takım futbolcularına, teknik heyetine ve yöneticilerine Samsun pidesi ısmarlayarak dostane bir jestte bulundu. Bu hareketler, iki takım arasındaki karşılıklı saygı ve spor ahlakının güzel bir örneği olarak görüldü.

"Aslan yatığı yerden belli olur”

Şenocak, "Aslan yatığı yerden belli olur" diyerek, bu davranışın insanlık için bir gereklilik olduğunu ve bulundukları ortamı nasıl bulduysak öyle bırakmanın önemini vurguladı. Bu hareket, spor camiasında olumlu tepkilerle karşılandı ve Tokat Belediye Plevnespor'un futbolcuları, spor dünyasında örnek bir davranış sergileyerek adından söz ettirdi.

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