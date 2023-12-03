Trabzonspor-Kayserispor karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Nerde? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 14. Haftasında Trabzonspor bugün evinde Kayserispor’u konuk ediyor. Peki Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de bugün Papara Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 16:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Muhtemel on birler

Trabzonspor’un muhtemel ilk 11'inde Uğurcan, Mehmet Can, F.Benkovic, S.Denswil, Eren, Berat, A.Bakasetas, N.Pepe, Abdülkadir, E.Visca, P.Onuachu yer alması bekleniyor.

Kayserispor’un ise Bilal, Gökhan, Arif, M.Hosseini, L.Carole, A.Karimi, A. Boa Morte, Kartal, O.Kemen, M.Cardoso, M.Thiam ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Hakem kadrosu ve maçın önemi

Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak. Yardımcı hakemler ise M. Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık olarak belirlendi.

Süper Lig'de heyecan dorukta

Süper Lig, Trabzonspor ve Kayserispor arasındaki kıyasıya rekabetle adeta alev alıyor. Nisan 2023'te oynanan son maçta Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 4-3 yenilerek, Ağustos 2006'dan bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekipten üst üste iki mağlubiyet aldı. Bu maç, her iki takımın da gol yollarındaki becerilerini sergilediği bir futbol şölenine sahne oldu.

Kayserispor deplasmanda galibiyet peşinde

Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olduğu son 15 Süper Lig maçında kaleyi gole kapatamasa da, bu süreçte elde ettiği 2 galibiyet ve 3 beraberlikle dikkat çekiyor. Özellikle Mayıs 2017 ve Nisan 2023'te aldıkları 3-2 ve 4-3'lük galibiyetler, takımın deplasmanda nasıl bir tehlike arz ettiğini gösteriyor. Süper Lig'de son iki deplasman maçını kazanan Kayserispor, bu başarıyı son olarak Kasım-Aralık 2017'de yaşamıştı.

Karşılıklı gollerin gözdesi

Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Kayserispor'u ağırladığı 18 maçın 16'sında karşılıklı goller atıldı. Bu maçlar, toplam 72 gole (Trabzonspor 46-26 Kayserispor) tanıklık etti ve futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Trabzonspor'un evindeki başarılı performansı

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan Trabzonspor, bu süreçte sadece Çaykur Rizespor'a yenilerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın bu başarısı, Süper Lig'de üst sıralarda kalmasını sağlayan önemli bir faktör.

Süper Lig'in kafa golü uzmanları

2023/24 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü atan iki takımın bu maçta karşı karşıya gelmesi, hava hakimiyetinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trabzonspor 7, Kayserispor ise 6 kafa golüyle bu alanda öne çıkıyor.

Enis Destan: Süper Lig'de gol katkısında zirvede

Süper Lig'de en az 45 dakika süre alan oyuncular arasında en sık gol katkısı sağlayan isim Enis Destan oldu. Sahada kaldığı her 58 dakikada bir golde pay sahibi olan Destan, 233 dakika içinde 2 gol ve 2 asist ile takımına büyük katkı sağladı.

Paul Onuachu: Süper Lig'de gol serisi peşinde

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, görev yaptığı son üç maçta da gol atarak, dikkatleri üzerine çekti. En son Ekim 2022'de Belçika Ligi'nde Genk formasıyla 5 maç üst üste gol atan Onuachu, bu performansını Süper Lig'de de sürdürmeyi hedefliyor.