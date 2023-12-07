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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasında Çorum FK'yı 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasında Çorum FK'yı 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın golleri Fountas, Enis Destan ve Bakasetas'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Trabzonspor, kendi sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı ağırladı. Heyecan dolu maçta Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Maçın Öne Çıkan Anları

İlk Gol Fountas'tan

Maçın 3. dakikasında Visca'nın mükemmel pası, Fountas tarafından golle sonuçlandırıldı. Trabzonspor, bu golle maça hızlı bir başlangıç yaptı.

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Çorum FK cevap veriyor

16. dakikada Çorum FK'dan Ahmet İlhan Özek, ceza sahasına girerek Verheydt'e pasını aktardı. Verheydt'in şık vuruşu maçta dengeyi sağladı.

Trabzonspor tekrar önde

19. dakikada Bakasetas'ın pasıyla buluşan Enis Destan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 2-1'e getirdi.

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Maçı koparan gol

61. dakikada Eren'in ortasına Enis Destan kafa vuruşu yaptı, kaleciden dönen topu Bakasetas tamamladı ve maçın skorunu belirledi.

Hakemler ve takım kadroları

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay

Trabzonspor’da görev alan oyuncular: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Larsen dk. 81), Mendy, Umut Güneş (Abdulkadir Ömür dk. 64), Bakasetas (Enis Bardhi dk. 64), Visca (Teklic dk. 70), Fountas (Berat Özdemir dk. 70), Enis Destan

Çorum FK’da sahada olan oyuncular: Ali Türkan, Massis Gülük, Berkay Can Değirmencioğlu (Atakan Akkaynak dk. 27), Adem Doğan, Süleyman Luş, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Murat Yıldırım (Inainfe dk. 72), Ahmet İlhan (Eren Aydın dk. 63) Gökhan Karadeniz (Nalepa dk. 63), Verheydt (Ahmet Sağat dk. 72)

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Goller ve kartlar

Goller: Trabzonspor adına Fountas (3. dk), Enis Destan (19. dk), Bakasetas (61. dk); Çorum FK adına Verheydt (16. dk).

Sarı Kartlar: Trabzonspor'dan Bakasetas ve Umut Güneş; Çorum FK'dan Atakan Cangöz sarı kart gördü.

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