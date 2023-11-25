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Trendyol 1. Lig: Bodrum FK, Adanaspor'a karşı zorlu mücadelede mağlup oldu

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK, Adanaspor'a karşı zorlu mücadelede mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç detayları ve gol anları haberimizde.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında heyecan dolu bir maçta Bodrum FK, sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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İşte maçtan dakikalar ve detaylar

Bodrum FK, maçın 13. dakikasında etkili geldi. Kenan, ceza sahası dışından sert bir vuruşla Adanaspor kalesine gitmeye çalıştı, ancak top az farkla üstten dışarı çıktı. Bodrum ekibi erken bir gol fırsatını kaçırdı.

Maçın 72. dakikasında ise Adanaspor tehlikeli bir atağa kalktı. Ceza sahası içinde Diakite'nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can, topu uzaklaştırarak Bodrum FK kalesini korudu. Ancak Adanaspor gol arayışını sürdürdü.

74. dakikada Adanaspor, Diakite'nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin'in kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve skoru 1-0'a getirdi. Bodrum FK, bu golle maçta geriye düştü.

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Maçın hakemleri ve kadroları

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu

Bodrum FK'nın İlk 11'i: Bahri, Celustka, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan, Musah, Ali, Gökdeniz, Celal, Cenk, Burak

Adanaspor'un İlk 11'i: Ahmet, Kubilay, Metehan, Dimitri, Hakkı, Jordan, Fatih, Evren, Abdoulaye ,Ferhat, Antenor

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Maçın kartları ve goller

Maçın tek golü Dimitri Oberlin'den geldi ve Adanaspor'u galibiyete taşıdı.

Sarı Kartlar: Ferhat Katipoğlu, Metehan Altuntaş, Harun Alpsoy (Adanaspor), Celal Dumanlı, Musah Mohammed (Bodrum FK)

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