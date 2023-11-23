Trendyol 1.Lig ekibi Altay'da büyük değişim: Djilali Bahloul gitti, Serkan Afacan geldi

Altay, Trendyol 1. Lig'de Djilali Bahloul'un yerine Serkan Afacan'ı teknik direktör olarak atadı. Yeni dönemde takımın ligdeki performansı merak konusu.

Trendyol 1. Lig'in ekiplerinden Altay'da önemli bir değişim yaşandı. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Djilali Bahloul'un yerini Serkan Afacan aldı. Bu değişiklik, Altay'ın ligdeki zorlu mücadelesine yeni bir soluk getirecek mi, merak konusu.

Bahloul'un istifası ve takımın durumu

Son dönemde üst üste alınan mağlubiyetler, Altay'da ciddi bir değişikliğe neden oldu. Teknik Direktör Djilali Bahloul, yönetim kurulu başkanı Murat Pervane ile yaptığı toplantının ardından istifasını sunarak takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisi, Bahloul yönetiminde 12 hafta sonunda sadece 5 puan toplayarak ligin son sırasında yer aldı.

Murat Pervane'nin açıklamaları

Altay Kulübü Başkanı Murat Pervane, Bahloul ve ekibine kulübe verdikleri hizmetler için teşekkür etti. Pervane, Bahloul'un kariyerinde başarılı olmasını temenni ederken, takımın yeni bir yapılanma içinde olduğunu vurguladı.

Serkan Afacan kimdir?

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, daha önce Menemen FK, Uşakspor, Vanspor FK, Z.Kömürspor takımlarda görev aldı. Afacan'ın bu yeni görevi, kariyerindeki önemli bir adım olarak görülüyor.