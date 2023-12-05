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Trendyol 1.Lig ekibi Altay’da Özkan Kılıç ile yollar ayrıldı

Trendyol 1.Lig ekibi Altay’da Özkan Kılıç ile yollar ayrıldı

Altay Spor Kulübü, yardımcı antrenör Özkan Kılıç ile yollarını ayırıp, Serkan Afacan liderliğinde yeni bir döneme adım attı. Kılıç'ın 1.5 yıllık görev süresi ve yeni hedefleri detaylıca haberimizde

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Altay, yardımcı antrenör Özkan Kılıç ile yollarını ayırdığını duyurdu. Altay’ın yeni teknik heyeti, Serkan Afacan liderliğinde göreve başladığı bu yeni dönemde, takımın dinamiklerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamlı değişimin ilk adımı olarak, 41 yaşındaki tecrübeli antrenör Kılıç ile vedalaşıldı.

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Yaklaşık 1.5 sezon süren görev

Özkan Kılıç, yaklaşık 1.5 sezon boyunca İzmir temsilcisi Altay'ın teknik ekibinde önemli bir role sahip oldu. Bu süre zarfında hem yardımcı antrenör hem de geçici teknik direktör olarak görev yaptı. Kılıç'ın görevde olduğu dönemde, Altay Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında takımın başında yer alan Kılıç, bu maçlarda iki beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Kariyerine yeni bir sayfa

Kılıç'ın futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atması, onun için yeni bir başlangıç oldu. Altay'da geçirdiği süre boyunca edindiği tecrübelerle kendini ispatlayan Kılıç, kariyerine artık bir teknik direktör olarak devam etmek istiyor.

Altay'da yeni dönem

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan ve ekibinin göreve başlaması, takımda bir dönüşümün sinyallerini veriyor. Afacan'ın liderliğinde Altay, yeni başarılar elde etmeyi ve ligde daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Özkan Kılıç'ın ayrılışı, bu yeni dönemin ilk önemli adımı olarak kayıtlara geçti.

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