Trendyol 1.Lig ekibi Altay'da yeni dönem: Murat Pervane başkanlık koltuğuna oturdu

Altay Spor Kulübü'nün yeni başkanı Murat Pervane oldu. Pervane, futbol takımının başarısı için hedefler koydu ve yönetimdeki yeni isimlerle Altay için yeni bir dönem başlatıyor.

İzmir Atatürk Stadyumu, Altay Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresine ev sahipliği yaptı. Bu önemli günde, tek aday olarak seçime giren Murat Pervane, kulübün yeni başkanı oldu. Kongrede, 96 oydan 92'sini alarak ezici bir çoğunlukla seçilen Pervane, eski başkan Ayhan Dündar'ın yerini aldı.

Pervane'nin hedefleri ve projeleri

Murat Pervane, göreve geldiği bu dönemde Altay için büyük planlar yapmış durumda. Ana hedeflerinin, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden futbol takımının ligde kalması olduğunu belirten Pervane, eğer ligde kalamazlarsa bir yıl içinde toparlanıp, üç yıl içinde Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, sezon sonunda takımın transfer yasağını kaldırmayı ve 110. yıl dönümü için özel bir vefa forması hazırlayarak 1 milyon adet satmayı planladıklarını ifade etti.

Bütçe ve altyapıya yeni soluk

Pervane, daha kontrol edilebilir bir bütçeyi Altay'a kazandırmayı hedefliyor. Spor okullarının çalışma niteliğini yeniden gözden geçireceklerini ve altyapıyı daha aktif hale getireceklerini belirtti. Altay'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını vurgulayan Pervane, altyapıda farklı branşları da kapsayan bir yapı hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri

Altay'ın yeni döneminde yönetimi, Murat Pervane başkanlığında, "Murat Pervane, Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz, Tamer Kamber. İsimlerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülecek. Yönetim kurulu, kulübün hem sportif hem de idari yapısını güçlendirme misyonuyla hareket edecek.