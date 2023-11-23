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Trendyol 1.Lig ekibi Bandırmaspor'da yeniden Onur Göçmez dönemi

Trendyol 1.Lig ekibi Bandırmaspor'da yeniden Onur Göçmez dönemi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan seçildi. Yönetimde güçlü isimler yer alırken, kulübün Süper Lig hedefine ulaşması için birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Bandırmaspor, olağanüstü seçimli kongresini gerçekleştirdi ve mevcut başkan Onur Göçmez, yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

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Olağanüstü kongre ve yönetimde yenilikler

Bandırmaspor’un bu önemli gününde, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Divan Başkanı olarak seçildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, Onur Göçmez liderliğindeki tek listeyle seçime gidildi.

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Destekleyenler ve katılımcılar

Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan gibi yerel yöneticilerin yanı sıra kulüp üyeleri ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu geniş katılım, Bandırmaspor'un toplum içindeki önemini ve sevilen bir kulüp olduğunu kanıtladı.

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Yönetim kurulu ve gelecek planları

Gürel Soylu, Hüseyin Baş, Soner Özbey gibi isimler başkan yardımcılığı görevlerini üstlenirken, diğer yönetim kurulu üyeleri de kulübün gelişiminde önemli roller oynayacak. Başkan Onur Göçmez, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Süper Lig yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi ve tesisleşme hedeflerinin gerçekleştiğini, bu yılki hedefin Süper Lig olduğunu vurguladı.

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