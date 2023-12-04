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Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı

Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı

Boluspor, devre arası transfer döneminde hareketli. Eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Boluspor, devre arası transfer döneminde önemli bir hamle yaptı. Eski tecrübeli futbolcusu Tunahan Çiçek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

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Tunahan Çiçek Boluspor'da

2016 Yılında, dönemin teknik direktörü Fuat Çapa'nın yönetiminde kırmızı-beyazlı formayı terleten Tunahan Çiçek, tecrübesiyle takıma değer katmayı hedefliyor.

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Çiçek'in futbol serüveni

Çiçek'in futbol kariyeri, 2010 yılında St. Gallen kulübünde başladı. Ardından Winterthur, Boluspor, Schaffhausen, Neuchâtel Xamax ve Vaduz kulüplerinde forma giydi. Özellikle 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi Elemelerinde Konyaspor’a karşı FC Vaduz formasıyla dikkat çekti.

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Boluspor'un stratejik hamlesi

Boluspor, devre arası transfer çalışmalarında özellikle orta saha ve forvet pozisyonlarını güçlendirmeye odaklandı. Tunahan Çiçek’in bu bölgelerdeki deneyimi, takımın hücum gücünü artıracak.

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UEFA sahnesinden Trendyol 1. Lige

Çiçek, UEFA turnuvalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. FC Vaduz forması altında önemli başarılara imza atan oyuncu, artık Trendyol 1. Lig'de Boluspor için mücadele edecek.

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