Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor'da şok ayrılık: Şeref Özcan takımdan ayrıldı

Boluspor, Şeref Özcan ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ekip, performansından memnun olmadığı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Özcan, eski takımı Altınordu ile görüşmelere başladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, ligin ilk yarısının sonlarına doğru yaklaşırken, takım yapısında önemli değişikliklere gidiyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın raporları doğrultusunda hareket eden ekip, performansından memnun olmadığı bazı oyuncularla yollarını ayırmaya başladı. Bu kapsamda, sezon başında transfer edilen Şeref Özcan ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedildi.

Özcan'ın Boluspor macerası kısa sürdü

27 yaşındaki futbolcu Şeref Özcan, Boluspor forması altında 1. Lig'de yalnızca ilk yarıda 4 maçta 114 dakika süre alabildi ve bu süre zarfında skora doğrudan bir katkıda bulunamadı. Geçtiğimiz sezon Altınordu takımıyla 1. Lig'de yaşanan küme düşme hayal kırıklığının ardından Boluspor'a transfer olan Özcan, beklenen performansı sergileyemeyince yollar ayrıldı.

Altınordu'ya dönüş yolu

Şeref Özcan'ın, Boluspor ile yollarını ayırmasının ardından eski takımı Altınordu ile görüşmelere başladığı belirtiliyor. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Özcan'ın tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor. Özcan, 2020-21 sezonunun devre arasında Altınordu'ya katılmış ve 2,5 sezon boyunca bu takımda forma giymişti.

Devre arası transfer hareketliliği

Boluspor, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken, takımın performansını artırmak için bazı takviyeler bekleniyor. Şeref Özcan'ın ayrılığı, takımın transfer stratejisindeki değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Boluspor yönetimi, takımın ligdeki konumunu güçlendirmek adına yeni transferler ve stratejik değişikliklere odaklanmış durumda.