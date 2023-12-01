Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor’un yenilenen mağazası BSTORE Savaş Abak önderliğinde açıldı

Boluspor'un gurur kaynağı mağazası BSTORE, 14 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen resmi açılış töreni ile tekrar kapılarını açtı. Başkan Savaş Abak'ın önderliğindeki bu özel gün, siyasetin ve sporun önemli isimlerini bir araya getirdi ve Boluspor camiasını coşturdu.

Siyaset ve spor buluştu

Açılışa, MHP Milletvekili İsmail Akgül, MHP İl Başkanı İlhan Durak, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, AKP İl Başkanı Suat Güner, eski Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve Ticaret ve Sanayi odası başkanı Abdullah Alemdar gibi sayısız önemli davetli katıldı. Boluspor yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik direktör Yalçın Koşukavak da açılışta yer aldılar.

Dualar ve Başkan Abak’ın konuşmalarıyla başladı

Açılış töreni dualarla başladı ve Başkan Savaş Abak'ın konuşmalarıyla devam etti. Abak'ın açıklamaları, spor kulüplerinin finansal zorluklarına vurgu yaparak, gelir-gider dengesizliğinin sıkıntı yarattığını dile getirdi.

Gelir-gider dengesizliği

Başkan Abak, 2023-2024 sezonunda Boluspor'un forma markası olarak New Balance ile anlaşma sağladığını duyurdu. Abak, federasyonun naklen yayın gelirlerinin 12 milyon TL olduğunu ve bu yıl Trendyol'un 4 milyon TL sponsorluk katkısı sağladığını belirtti. Ancak, bu gelirlerin bile giderleri karşılamada yetersiz olduğunu ve hesaplamalara 70-75 personel ve A takımının katılmadığını söyledi.

Kulüplerinin ortak sorunu

Abak, "Boluspor kulübünün aylık giderinin 9-10 milyon TL civarında olduğunu ve benzer kulüplerin finansal olarak büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Belediye takımları ve anonim şirketlerin olduğu ligde, gelir-gider dengesizliğini kapatmaya çalışan kulüpler için durum daha da zor" dedi. Ayrıca, maddi sorunlar yaşayan 3 takıma -3 puan silme cezası verilmesine dikkat çekti.

Abak ve Akgül arasındaki özel an

Açılışın ardından, Savaş Abak ve İsmail Akgül arasında Boluspor hakkında görüşmeler yapıldı. Bu özel an, Abak'ın Akgül'e ismi yazılı özel bir Boluspor forması hediye etmesiyle taçlandı.