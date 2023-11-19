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Trendyol 1.Lig ekibi Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal destek çağrısında bulundu

Trendyol 1.Lig ekibi Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal destek çağrısında bulundu

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın zorlu süreci ve önemli gelişmeleri hakkında konuştu. Altyapı yatırımları, Kazım Karabekir Stadyumu'nun yenilenmesi ve Aralık ayında yapılacak kongre gündemde.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de zorlu bir dönemden geçiyor. Başkan Ahmet Dal, bu süreci açıklarken takımın ve taraftarların birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Dal, "Mücadeleyi tek başımıza yapmak mümkün değil" diyerek herkesi takıma destek olmaya çağırıyor.

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Altyapıya verilen önem ve Arda Güler örneği

Başkan Dal, Erzurumspor'un altyapısına yaptığı yatırımın önemini vurguladı. En az 7-8 oyuncunun altyapıdan geldiğini belirten Dal, altyapının hem maliyet açısından hem de takıma katkıda bulunma noktasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Arda Güler'in transferiyle Gençlerbirliği'nin üzerindeki transfer yasağını kaldırması, altyapı yatırımlarının önemini gözler önüne seriyor.

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Kazım Karabekir stadı yenileme süreci

Erzurumspor'un iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nın yenileme süreci de gündemdeki yerini korudu. Ekim ayında başlayan 90 günlük projelendirme sürecinin Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor. Bu sürecin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından takip edildiğini belirten Dal, stadın yenilenmesinin takım için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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Kongre ve taraftarlara çağrı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, önümüzdeki Aralık ayında yapılacak genel kurulun önemine dikkat çekti. Kulübe gönül veren taraftarları ve destekçileri, bu kritik dönemde yanlarında olmaya davet etti. Başkan, bu birlikteliğin takımın geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

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