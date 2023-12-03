Trendyol 1. Lig'de Ali Aytemur ve Celustka'nın golleriyle Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u yendi

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Bodrum FK arasında oynanan mücadelede Bodrum FK, deplasmanda 2-0 galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanan mücadelede, Şanlıurfaspor evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada heyecan ve tempo eksik olmadı. İşte maçtan dakikalar:

Ali Aytemur'un vuruşuyla Bodrum FK öne geçti

Maçın 5. dakikasında Bodrum FK'dan Kenan Özer, ceza sahası sağ köşesinden serbest vuruşu kullandı. Bu sırada topa yükselen Ali Aytemur, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Diogo Aleksis'in dokunuşu auta gitti

11. Dakikada Şanlıurfaspor, Barış Ekincier'in kullandığı korner atışıyla tehlikeli geldi. Topa yükselen Diogo Aleksis ise dokunamayarak topun kaleye paralel bir şekilde taç çizgisine yakın auta çıkmasına engel olamadı.

Diogo Aleksis'in müdahalesi golü önledi

18. dakikada Kenan, ceza sahasına girmek üzereyken Diogo Aleksis tarafından son anda müdahale edildi ve top kornere çevrildi. Şanlıurfaspor'un gol girişimi bu kez sonuçsuz kaldı.

Celustka'nın kafa golü

33. Dakikada Bodrum FK, Burak Çoban'ın köşe vuruşunu kullanmasıyla bir gol daha buldu. Topa yükselen Celustka, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Kırmızı kart kararı iptal edildi

55. Dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda topa elle müdahale eden Üzeyir Ergün, hakemin düdüğüyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR incelemesi sonucunda, penaltı ve kırmızı kart kararı iptal edildi.

Şanlıurfaspor'un atakları sonuçsuz

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Şanlıurfaspor, atak girişiminde bulundu. Ancak kaleci Diogo Sousa ve Bodrum FK savunması, rakip takımın gol atmasını engellemekte başarılıydı.

Maçın sonucu

Son düdük çaldığında, Bodrum FK deplasmandan 2-0 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti.

Hakemler ve kadrolar

Maçı yöneten hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdulhamit Söyler, Kadir Akıllı.

Şanlıurfaspor'un kadrosu: Tokotaev, Diogo Aleksis, Mboula, Ndiaye (Olivier Thill dk. 61), Adem Eren Kabak (Abdullah Aydın dk.61), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Muhammed Arslantaş dk. 55), Enver Cenk Şahin (Seyit Gazanfer dk. 81), Toure (Mert Çapar dk. 68), Semih Karadeniz, Barış Gök.

Bodrum FK'nın kadrosu: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Halil İbrahim Sevinç dk. 90+6), Kenan Özer (Osman dk. 89), Üzeyir Ergün, Ali Aytemür (Ali Eren İyican dk.89), Gödeniz Bayrakdar (Omar İmeri dk. 89), Celal Dumalı, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban (Pedro Brazao dk. 80).

Goller ve kartlar

Goller: Ali Aytemur (dk.5), Celustka (dk.33) (Bodrum FK).

Sarı Kartlar: Ali Aytemur (Bodrum FK), Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor).