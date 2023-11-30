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Trendyol 1.Lig’de Altay, 2ay önceki Giresunspor maçından sonra puan alamadı

Trendyol 1.Lig’de Altay, 2ay önceki Giresunspor maçından sonra puan alamadı

Altay'ın Trendyol 1. Lig'deki zorlu mücadelesi: Teknik direktör ve yönetim değişikliklerine rağmen devam eden puan hasreti ve yeni sportif direktör arayışları.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, son dönemde yaşadığı puan hasreti ile gündemde. Eylül ayının sonunda Giresunspor ile berabere kalarak puan kazanan takım, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmada üst üste mağlubiyetlerle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör ve yönetim değişikliklerine rağmen istenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Altay, ligin dibine demir atmış durumda.

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Sonuçsuz mücadeleler ve savunma sorunları

Altay'ın bu sezonki performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Takım, ligde şimdiye kadar sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde edebildi. Özellikle savunmada yaşanan zaaflar ve kalesinde gördüğü 20 gol, takımın puan tablosundaki yerini doğrudan etkiliyor. Buna karşın, rakip kalelere sadece 2 gol atabilmesi de dikkat çekiyor.

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Yeni sportif direktör arayışı

Altay Başkanı Murat Pervane'nin göreve gelmesiyle birlikte takımda birçok değişiklik yaşandı. En dikkat çeken gelişmelerden biri ise sportif direktörlük görevi için yapılan görüşmeler. Kulübün efsane futbolcularından biriyle yapılan bu görüşmeler, yönetim kurulu toplantısında da gündeme geldi. Takımın bu alanda özdeşleşen bir ismi göreve getirme kararı alındı, ancak bu ismin henüz açıklanmadığı belirtiliyor.

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Önümüzdeki günlerde beklenen gelişmeler

Altay'ın geleceğine dair önemli kararlar ve değişiklikler, takımın ligin üst sıralarına tırmanması için büyük önem taşıyor. Yönetim, teknik kadro ve oyuncular arasında uyumun sağlanması, bu sürecin kritik bir parçası olarak görülüyor. Takımın taraftarları ve futbolseverler, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor.

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