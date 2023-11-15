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Trendyol 1.Lig’de Altay, Milli ara sonrası Çorum FK ve Manisa FK deplasmanlarında

Trendyol 1.Lig’de Altay, Milli ara sonrası Çorum FK ve Manisa FK deplasmanlarında

Altay, milli ara sonrası zorlu deplasman maçlarına hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, dış sahada galibiyet hasretini sonlandırmak için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Altay, milli aranın ardından önemli bir sınavla karşı karşıya. İzmir temsilcisi, deplasman kabusunu sona erdirmek ve galibiyet hasretini sonlandırmak için büyük bir çaba içinde.

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Djilali'nin liderliğindeki hazırlıkla

Deplasmanda bu sezon istediği sonuçları alamayan Altay, sadece 1 galibiyet elde edebilmiş durumda. Ancak milli aranın sona ermesiyle birlikte, siyah-beyazlılar art arda iki deplasman mücadelesine çıkacaklar. İlk olarak 13. haftada Çorum FK'ya konuk olacaklar ve ardından 14. haftada Ege derbisinde Manisa FK deplasmanına gidecekler. Altay'ın teknik direktörü Bahloul Djilali, bu önemli maçlar öncesinde takımını en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

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Altay'ın deplasman macerası

Altay, deplasmanda gol sorunu yaşayan bir ekip olarak dikkat çekti. Şimdiye kadar oynadıkları 6 deplasman maçında sadece Giresunspor karşısında 1 puan aldılar ve gol atma konusunda sıkıntılar yaşadı. İzmir temsilcisi, sezonun başında Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve tek gol atmıştı. Üçüncü haftada ise Kocaelispor'a 3-2 kaybetmelerine rağmen rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardılar.

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Altay, bu zorlu deplasman maçlarından galibiyetle ayrılarak, dış sahada daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Takım, milli ara dönüşünde taraftarlarını sevindirmek için ellerinden geleni yapacak.

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