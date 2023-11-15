Trendyol 1.Lig’de Altay'ın gol sıkıntısı: Deneyimli oyuncular ışıldıyor, gençler gölgelerde

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, genç oyuncularının sessizliği ile dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonuna transfer yasağı ve önemli oyuncu kayıpları ile başlayan siyah-beyazlı ekip, skor anlamında deneyimli oyuncularının katkısına güveniyor. Kaybedilen Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu'nun ardından, takımın gollerinin büyük bir çoğunluğu 32 yaş ve üzeri oyunculardan geldi. Bu durum, genç oyuncuların skora doğrudan katkı sağlayamadığını ortaya koyuyor.

Altay'ın genç yetenekleri gözden düşüyor

Altay'ın bu sezon ligde kaydettiği 7 golün 3'ünü 39 yaşındaki Marco Paixao, 2'sini 32 yaşındaki Zeki Yıldırım, diğer ikisini ise 42 yaşındaki İbrahim Öztürk ile 37 yaşındaki Deniz Kadah attı. Gol asistlerinde de benzer bir tablo göze çarpıyor. 34 yaşındaki Tolga Ünlü 3 asistle öne çıkarken, 36 yaşındaki Ceyhun Gülselam ve 39 yaşındaki Marco Paixao birer asist yaparak katkıda bulundu. Buna karşın, genç oyuncuların bu sezon ligde oynadıkları maçlarda skora doğrudan etki etmekte zorlandıkları görülüyor.

Altay'ın gençlerinden beklentiler büyük

Kaleci Eren Karataş ve diğer genç oyuncular Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Onur Efe, Efe Sarıkaya, Arda Gezer, Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Enes Yetkin, Mehmet Gündüz, Caner Baycan, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir, Kuban Altunbudak ve Mehmet Onur Yıldız gibi isimler, sezon boyunca forma şansı buldu. Ancak, bu genç yeteneklerin skor tablosuna doğrudan katkıları henüz beklenen düzeyde değil. Altay yönetimi ve teknik ekibi, genç oyuncuların gelişimine önem verirken, taraftarlar da bu genç yeteneklerden gelecek için umutlu.