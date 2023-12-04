Trendyol 1.Lig’de Arda Turan'dan Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a Övgüler

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a övgüler yağdırdı, takımının performansından gurur duyduğunu ve taraftarları tribünlere davet etti.

Turan'dan Boluspor'a övgü

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, takımının Boluspor ile oynadığı maçın ardından Boluspor ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'a övgüler yağdırdı. Ligdeki 14. hafta karşılaşmasında Boluspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Eyüpspor, bu zorlu mücadele sonrası Turan, Boluspor'un güçlü yönlerini ve Koşukavak'ın futbol anlayışını takdirle karşıladığını ifade etti.

Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a saygı

Turan, Boluspor'un ve Koşukavak'ın futbolu geliştirmek adına gösterdiği çabaları vurgulayarak, “Daha önce Bolu'da hiç kazanamamıştık. Karşımızda çok saygı duyduğumuz bir kulüp ve bir teknik direktör vardı. Futbolu ve oyunu geliştirmeye çalışan bir teknik adam. Aynen öyle bir takım da bulduk karşımızda,” dedi.

Eyüpspor'un taktiksel yaklaşımı

Arda Turan, Boluspor'un savunma stratejilerine değinerek, Eyüpspor'un bu duruma karşı geliştirdiği taktiksel çözümleri anlattı. Turan, “Bize karşı daha çok set savunması yapmayı tercih ettiler. Biz de ona karşı çözümlerimizi üretmeye çalıştık. Geçiş savunması için önlemlerimizi almıştık,” diye belirtti.

Eyüpspor'un performansı ve taraftarlara çağrı

Maçın sonucundan memnun olan Turan, oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu ve bu başarının devamını beklediğini ifade etti. Ayrıca, Eyüpspor taraftarlarını tribünlere davet ederek, “Biz insanlar için, çocuklar için, kadınlar için güzel futbol oynamaya çalışıyoruz, oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz ve bu şekilde de devam edeceğiz,” dedi. Turan'ın bu sözleri, takımın sadece sahadaki başarısını değil, aynı zamanda topluma ve futbolun güzelliklerine olan katkısını da vurguladı.