Trendyol 1.lig’de Bandırmaspor-Şanlıurfaspor maçı sonrası Taner Taşkın ve İrfan Buz’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Bandırmaspor'un sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor, mücadelesinde mağlubiyetle ayrıldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşanan hayal kırıklığını ve takımının performansını değerlendirdi.

Taşkın, "Maçın ikinci yarısında takımım daha istekli oynadı ve maçı çevirmek için çaba gösterdi. Birçok gol pozisyonuna girmemize rağmen, golü bulamadık. Bu, bizim için çok önemli bir 3 puan kaybı oldu. Ancak, bu kaybın telafisi için yeterli güce sahip bir takımımız var" dedi.

Şanlıurfaspor'un mutlu sonu

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise takımının performansından memnuniyetini dile getirdi. Buz, "Bu maç, bizim için çok önemliydi ve oyuncularımın gösterdiği mücadeleyi takdir ediyorum. Maça baskılı başlamayı hedefledik ve bunu başararak golü bulduk. Daha sonra golü koruyarak maçı kazandık. İyi bir mücadele sergilediğimiz için bu 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.