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Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK maçı sonrası Şanlıurfaspor teknik direktörü İrfan Buz’dan açıklamalar

Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK maçı sonrası Şanlıurfaspor teknik direktörü İrfan Buz’dan açıklamalar

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bodrum FK'ya 2-0 yenildikleri maç sonrası takımın duruşunu ve gelecek maçlara odaklanma kararlılığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçta, Şanlıurfaspor rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının performansını değerlendirdi.

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Erken gelen gol moral bozdu

Maçın başlarında duran toptan gelen bir golle geriye düşen Şanlıurfaspor, bu erken golün etkisiyle moral olarak zorlandı. İrfan Buz, 4. dakikada yaşanan bu durumu ve takımın o anki psikolojik durumunu dile getirdi. İlk yarıda direkten dönen bir top dışında fazla bir şey üretemediklerini belirten Buz, bu anın maçın seyrini etkilediğini vurguladı.

İkinci yarıda iyileşme çabası

İkinci yarıya daha baskın bir oyunla başlamak isteyen Şanlıurfaspor, ne yazık ki yine duran bir topta kalesinde ikinci golü gördü. Buz, takımın bu golden sonra oyuna ortak olma ve maçı döndürme çabalarından bahsetti. Ancak bu çabaların istedikleri pozisyonları yaratmada ve gollerde yetersiz kaldığını ifade etti.

Bodrum FK'ya tebrik, Şanlıurfaspor'a devam kararlılığı

Bodrum FK'nın güçlü oyununu kabul eden ve rakibini tebrik eden İrfan Buz, kendi takımının mücadelesine devam edeceğini belirtti. Önlerindeki önemli maçlara odaklanacaklarını ve maksimum puan almaya çalışacaklarını vurgulayan Buz, taraftarlarının önünde farklı bir oyunla galibiyet almak istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

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