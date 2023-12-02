Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Nerde?

Boluspor ve Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de bugün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 16:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, TRT SPOR'da canlı yayında.

Trendyol 1. Lig'de futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma bugün Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Boluspor'un, Eyüpspor’u konuk edeceği bu heyecanlı mücadele, saat 16:00'de başlayacak ve TRT SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor ve Eyüpspor'un mücadelesi

Boluspor ve Eyüpspor arasındaki rekabet, geçmişteki 4 maçta Boluspor’un ezici üstünlüğü öne çıkıyor. Boluspor 3 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Eyüpsor’un ise Boluspor’a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Boluspor'un yeniden yükselişi

Ligde 11. sırada yer alan Boluspor, son beş maçında iyi bir performans sergiledi. 3 galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çeken ekip, son maçında Ümraniyespor’a karşı deplasmanda 2-1 kazandı. Toplamda 16 puan toplayan Boluspor, Eyüpspor karşısında galibiyet arayışını sürdürüyor.

Eyüpspor’un şampiyonluk yolculuğu

Eyüpspor ise Trendyol 1.Lig’de elde ettiği 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. 1. sırada bulunan takım, istikrarlı performansıyla ve kadrosuyla dikkat çekiyor ve ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Muhtemel on birler

Boluspor'un muhtemel ilk 11'inde Çağlar, N.Oulare, V.Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, G.Landel, Oğuz Kağan Güçtekin, Ercan, A.Diarrassouba, Berk Yıldız ve A.Bettaieb’ın yer alması bekleniyor.

Eyüpspor’un ise Berke Özer, Murat, Robin Yalçın, L.Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Fredy, Ahmed Kutucu, G.Bruno, P.Ampem ile sahaya çıkması bekleniyor.

Hakem kadrosu

Maçın hakemi Emre Kargın olacak. Yardımcı hakemler ise Baran Eraslan, Sabri Öğe olarak belirlendi.